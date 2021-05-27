Евакуйовані з Гази українці прибули в «Бориспіль» – ОП

Евакуйовані зі Смуги Гази 109 громадян України прибули в аеропорт «Бориспіль» вранці 27 травня. Про це повідомили у Офісі президента.

«З метою організації евакуації українців із Гази вітчизняне МЗС та дипломати провели низку непростих переговорів. У тісній співпраці та координації державні інституції забезпечили безпечне повернення українців додому», – мовиться у повідомленні.

З аеропорту до Києва евакуйованих обіцяла доправити «Укрзалізниця».

«Надалі евакуйованих українців залізничним транспортом буде доправлено до місць призначення по всій території України», – повідомили в «Укрзалізниці». Повідомлялося, що ці пасажири не платитимуть за проїзд. Для відшкодування вартості проїзних документів «Укрзалізниця» отримає компенсацію з резервного фонду держбюджету, вказали в компанії.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба ввечері 26 травня повідомив про евакуацію українців зі Смуги Гази. З ними також вивезли 13 громадян Молдови та чотирьох громадян Болгарії.

Як повідомляли в МЗС на запит Радіо Свобода 21 травня, на той момент близько 140 українців виявили бажання повернутися до України зі Смуги Гази.

19 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у Смузі Гази перебуває близько 1600 українців, 127 з них виявили бажання повернутися додому.