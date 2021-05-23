Кулеба обговорив із головою МЗС Єгипту евакуацію українців зі Смуги Гази

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувався телефном із головою МЗС Єгипту Самехом Шукрі 23 травня, повідомля пресслужба українського дипломатичного відомства.

За повідомленням, розмова відбулася на запит Києва. Кулеба позитивно відгукнувся про посередництво Єгипту при досягненні режиму припинення вогню між угрупованням «Хамас», яке контролює Смугу Гази, та Ізраїлем. Він також висловив надію на відновлення миру в регіоні, додають у пресслужбі.

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«Сторони приділили особливу увагу питанню евакуації громадян України з Сектору Газа через Єгипет. Дмитро Кулеба висловив вдячність єгипетській стороні за зусилля з організації, спільно з українським посольством у Каїрі, необхідних екстрених безпекових та логістичних заходів. Самех Шукрі запевнив, що влада Єгипту усвідомлює нагальність запиту України на евакуацію і докладає всіх зусиль для сприяння успішному вивезенню українців із Сектору Газа», – йдеться в заяві.

Крім того, Кулеба в ході розмови зазначив, що Єгипет «залишається комфортним напрямом для відпочинку громадян України». За даними МЗС, протягом перших місяців 2021 року цю країну відвідали 320 тисяч українських туристів, товарообіг між Україною та Єгиптом за чотири місяці 2021 року склав 583 мільйонів доларів США.

Як повідомляли в МЗС на запит Радіо Свобода 21 травня, на той момент близько 140 українців виявили бажання повернутися до України зі Смуги Гази.

19 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у Смузі Гази перебуває близько 1600 українців, 127 з них виявили бажання повернутися додому.

Раніше речник МЗС повідомляв Радіо Свобода, що нині опрацьовується можливість репатріації українців через територію Єгипту.