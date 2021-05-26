«Укрзалізниця» допоможе евакуювати українців зі Смуги Гази

«Укрзалізниця» долучається до евакуації більш ніж ста українців та членів їхніх родин зі Смуги Гази, які сьогодні прибудуть спецрейсом з Каїра до аеропорту «Бориспіль», повідомила пресслужба залізничного перевізника.

«Пасажирів цього рейсу буде доставлено двома поїздами Kyiv Boryspil Express до центрального залізничного вокзалу, створені комфортні умови для відпочинку й очікування. Надалі евакуйованих українців залізничним транспортом буде доправлено до місць призначення по всій території України», – повідомили в «Укрзалізниці».

Повідомляється, що ці пасажири не платитимуть за проїзд. Для відшкодування вартості проїзних документів «Укрзалізниця» отримає компенсацію з резервного фонду держбюджету, вказали в компанії.

Нині зі Смуги Гази в Україну через Єгипет триває евакуація понад 100 людей, більшість із них – жінки та діти.