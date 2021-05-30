Голова МЗС Ізраїлю вперше за 13 років прибув до Єгипту – поговорити про Газу

Міністри закордонних справ Єгипту та Ізраїлю 30 травня зустрілися в Каїрі для переговорів про зміцнення крихкого перемир’я між Ізраїлем і угрупованням «Хамас» та щодо відновлення життєдіяльності Смуги Гази.

Міністр закордонних справ Єгипту Самех Шукрі заявив, що переговори є частиною «зусиль Єгипту з відродженню миру та зміцнення режиму припинення вогню в Газі».

Міністр закордонних справ Ізраїлю Габі Ашкеназі після прибуття до Каїра 30 травня повідомив, що обговорить з «Хамасом» стале припинення вогню. Він сказав, що йтиметься також про «механізм для надання гуманітарної допомоги» і відновлення Гази за міжнародного посередництва.

Це перший офіційний візит до Єгипту міністра закордонних справ Ізраїлю за майже 13 років.

Тим часом державне телебачення Єгипту повідомляє, що керівництво єгипетської розвідки вирушило в Тель-Авів для переговорів з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Очікуються також зустрічі і з представниками палестинських територій.

Минулого тижня Єгипет запросив Ізраїль, «Хамас і Палестинську адміністрацію на переговори в Каїр. Очікується, що лідер «Хамасу» Ісмаїл Ханія відвідає Каїр наступного тижня.