В Ізраїлі опозиційні партії домовляються усунути прем’єра Нетаньягу від влади

В Ізраїлі провідна опозиційна партія підтримала ідею створення владної коаліції, яка зможе покласти край багаторічному правлінню прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, повідомляє Бі-Бі-Сі. Лідер ультранаціоналістичної партії «Нові праві» Нафталі Бенет оголосив у телезверненні, що його політична сила приєднається до переговорів про формування коаліції на чолі з лідером центристів Яіром Лапідом. У середу, 2 червня, Лапід оголосить про результати своїх переговорів з іншими партіями.

Нетаньягу заявив, що зусилля його опонентів послаблять Ізраїль. Прем’єр, який перебуває під судом у справі про шахрайство, на березневих виборах цього року не зміг забезпечити своїй партії вирішальної переваги. Вибори в березні стали четвертими за два роки, на яких жодна з партій не змогла здобути такої підтримки виборців, яка б дала можливість самостійного формування кабінету.

За словами Бенета, «Нетаньягу вже не прагне сформувати правий уряд. Він добре розуміє, що охочих брати участь із ним у такому уряді немає. Тому він має намір повести за собою весь націоналістичний табір, всю країну. Це його останній рубіж». Бенет запевнив виборців, що докладе всіх зусиль, щоб разом з Яіром Лапідом створити уряд національної єдності.