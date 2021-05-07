Іран та світові держави продовжили переговори про повернення США до ядерної угоди

Іран та світові держави провели 7 травня четвертий раунд переговорів, спрямованих на повернення Сполучених Штатів до ядерної угоди 2015 року.

Переговори, які стартували у Відні на початку квітня, покликані створити дорожню карту для скасування санкцій Вашингтона проти Ірану, натомість Тегеран має повернутися до дотримання обмежень щодо ядерної програми, які були викладені в угоді.

Угода має на меті перешкодити Ірану здобути ядерну зброю. Іранські чиновники постійно заперечують, що Тегеран має на меті створення такої зброї, заявляючи, що ядерні амбіції мають суто цивільні цілі.

Президент США Джо Байден заявив, що хоче знову приєднатися до угоди, але Ірану потрібно повернутися до виконання вимог. 7 травня на запитання, чи вважає він, що Тегеран налаштований серйозно щодо переговорів у Відні, Байден відповів: «Так, але наскільки серйозно, і те, що вони готові робити, – це інша історія. Але ми все ще говоримо».

Раніше іранське державне телебачення цитувало учасника переговорів, заступника міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, який заявив, що Вашингтон висловив готовність зняти багато санкцій, але Тегеран вимагає більшого.