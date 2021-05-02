Іран: голова МЗС вибачився за коментарі про вбитого генерала Солеймані

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф 2 траня вибачився за запис зі своїми коментарями на адресу Корпусу «вартових ісламської революції» та його покійного високопоставленого генерала Касема Солеймані.

У своєму інстаграмі Заріф висловив надію, що сім’я Солеймані та іранський народ «пробачать йому» за суперечливі висловлювання.

Як витікає з самого запису, він є частиною інтерв’ю із Заріфом, записаного 24 лютого економістом Саїдом Лайлазом. На ньому голова МЗС критикує участь Корпусу вартових у дипломатичних відносинах і припускає, що Солеймані підтримував сепаратні відносини з Росією.

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Він також розкритикував власний брак вплив в теократичній політичній системі Ірану, заявляючи, що часто залишається непоінформованим про важливі рішення щодо зовнішньої політики.

На аудіо чути, як Заріф неодноразово повторює, що ці коментарі не для публікації.

Витік цього запису спричинив спалах обурення в Ірані за менше ніж два місяців до президентських виборів. Після публікації в МЗС Ірану заявили, що більшість контраверсійних висловлювань були вирвані з контексту.

Прокуратура в Тегерані відкрила кримінальне розслідування через витік, а представники радикального крила звинуватила Заріфа в «зраді» та «наклеп» на Солеймані.

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За словами міністра, він не планує брати участь у президентських виборах у червні. Раніше Заріфа вважали можливим кандидатом, який міг би скласти альтернативу радикальним політичним силам.

Іранський генерал Касем Сулеймані був убитий 3 січня у результаті удару з безпілотника. Вашингтон звинуватив командира іранського спецпідрозділу в організації нападів на сили США в регіоні.

Через кілька днів після цієї американської атаки Іран відповів ракетним ударом по іракській авіабазі, де дислокувалися американські війська і їхні іракські союзники. Вони були попереджені про загрозу і зуміли уникнути загибелі і тяжких поранень. У ході іранських ударів, однак, засоби ППО країни помилково збили український літак. Тегеран визнав провину і через рік після катастрофи пообіцяв виплатити сім’ям жертв по 150 тисяч доларів.