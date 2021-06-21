Єдину АЕС в Ірані закрили через «технічну несправність»

Іранська організація з атомної енергії заявила, що єдину атомну електростанцію в країні тимчасово зупинили через «технічну несправність».

Агентство додало, що електростанція в південному портовому місті Бушер буде під’єднана до електромережі «протягом найближчих кількох днів» після вирішення проблеми.

Офіційний представник державної енергокомпанії Голамалі Рахшанімехр заявив, що відключення триватиме «три-чотири дні», і можливі вимкнення електроенергії.

У своїй заяві компанія повідомила, що АЕС ремонтують, і що ремонтні роботи триватимуть до 25 червня. Інших подробиць не наводять.

Це перший випадок, коли Іран повідомляє про аварійне припинення роботи АЕС у Бушері, яку запустили в 2011 році.

У 2019 році Іран почав будувати другий ядерний реактор на АЕС у Бушері.

АЕС, що працює на урані російського виробництва, перебуває під моніторингом МАГАТЕ, Міжнародного агентства ООН з атомної енергії.