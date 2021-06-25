Україна вітає появу звіту судових експертів Канади про збиття українського «Боїнгу» рейсу PS752 в Ірані. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ від 24 червня.
«Звіт канадської групи судових експертів підтверджує, що цивільні та військові органи влади Ірану несуть повну відповідальність за збиття рейсу PS752. У документі також підкреслюється зневажливе ставлення до людського життя іранською владою», – зазначають у відомстві.
Як цитує міністерство, експерти дійшли трьох ключових висновків:
- Іран не забезпечив безпеку свого повітряного простору та не повідомив авіакомпанії про ризики, створивши підстави для збиття літака
- оператор протиракетної установки ТОР 1М «свідомо вчинив низку грубих порушень правил ведення бойових стрільб, здійснивши запуск двох ракет класу «земля-повітря» по цивільному літаку
- військове командування Ірану не вжило дій, щоб не допустити порушень з боку оператора ракетного підрозділу «земля-повітря». Крім того, іранська влада намагалася приховати справжні обставини катастрофи
«Технічний звіт, підготовлений Іраном, не встановлює в повній мірі ланцюг подій, що передували трагедії. Запропоновані Іраном рекомендації щодо усунення недоліків в системі безпеки цивільної авіації є нерелевантними і, відповідно, всі ризики, що призвели до збиття українського літака зберігаються і до цього часу!» – висновують у міністерстві.
За його твердженням, звіт підтверджує позицію України щодо того, що трагедію спричинили прорахунки у всій системі безпеки іранської цивільної авіації, а не помилка одного оператора ракетного підрозділу.
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Київ повторює позицію, згідно з якою Іран порушив Чиказьку та Монреальську конвенції і має забезпечити реституцію відповідно до міжнародного права. Серед іншого, це передбачає об’єктивне розслідування і покарання всіх винних, а також заходи, спрямовані на недопущення подібних катастроф у майбутньому.
Днями уряд Канади оприлюднив свіжі висновки розслідування збиття літака PS752. Згідно з ними, немає доказів, що воно було запланованим, водночас влада Ірану несе відповідальність за катастрофу.
8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).
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Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.
17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».
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