Україна вітає появу звіту судових експертів Канади про збиття українського «Боїнгу» рейсу PS752 в Ірані. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ від 24 червня.

«Звіт канадської групи судових експертів підтверджує, що цивільні та військові органи влади Ірану несуть повну відповідальність за збиття рейсу PS752. У документі також підкреслюється зневажливе ставлення до людського життя іранською владою», – зазначають у відомстві.

Як цитує міністерство, експерти дійшли трьох ключових висновків:

Іран не забезпечив безпеку свого повітряного простору та не повідомив авіакомпанії про ризики, створивши підстави для збиття літака

оператор протиракетної установки ТОР 1М «свідомо вчинив низку грубих порушень правил ведення бойових стрільб, здійснивши запуск двох ракет класу «земля-повітря» по цивільному літаку

військове командування Ірану не вжило дій, щоб не допустити порушень з боку оператора ракетного підрозділу «земля-повітря». Крім того, іранська влада намагалася приховати справжні обставини катастрофи

«Технічний звіт, підготовлений Іраном, не встановлює в повній мірі ланцюг подій, що передували трагедії. Запропоновані Іраном рекомендації щодо усунення недоліків в системі безпеки цивільної авіації є нерелевантними і, відповідно, всі ризики, що призвели до збиття українського літака зберігаються і до цього часу!» – висновують у міністерстві.

За його твердженням, звіт підтверджує позицію України щодо того, що трагедію спричинили прорахунки у всій системі безпеки іранської цивільної авіації, а не помилка одного оператора ракетного підрозділу.

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Київ повторює позицію, згідно з якою Іран порушив Чиказьку та Монреальську конвенції і має забезпечити реституцію відповідно до міжнародного права. Серед іншого, це передбачає об’єктивне розслідування і покарання всіх винних, а також заходи, спрямовані на недопущення подібних катастроф у майбутньому.

Днями уряд Канади оприлюднив свіжі висновки розслідування збиття літака PS752. Згідно з ними, немає доказів, що воно було запланованим, водночас влада Ірану несе відповідальність за катастрофу.

8 січня 2020 року літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів).

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Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

17 березня цього року Іран представив остаточний звіт щодо розслідування катастрофи літака авіакомпанії МАУ. У документі йдеться, що літак знищили через помилку оператора протиповітряної оборони, який визначив його як «ворожу ціль. В МЗС України зміст документа назвали «цинічною спробою приховати істинні причини збиття літака».