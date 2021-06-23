США заблокували 36 іранських сайтів через дезінформацію

Влада Сполучених Штатів зупинила дію понад трьох десятків доменів іранських новинних сайтів, пояснивши це поширенням дезінформації або зв’язком із організаціями, які Вашингтон визнав терористичними.

Як повідомило Міністерство юстиції США 22 червня, країна заблокувала 33 вебсайти, які використовує Іранська ісламська спілка радіо і телебачення (IRTVU), та ще три вебсайти, якими керує підтримуване Іраном угруповання «Катаїб Хизбалла».

Серед пов’язаних із владою Ірану сайтів, які раптово перестали працювати – сайт англомовного каналу Press TV, супутниковий канал єменського руху Хуті Al-Masirah, державний арабомовний канал Al-Alam.

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Деякі з них знову запрацювали вже за кілька годин, використовуючи нові доменні адреси.

За повідомленням міністерства, заблоковані 33 домени належать американській компанії, а IRTVU не отримала ліцензії від Офісу з контролю над закордонними активами, перш ніж використовувати доменні імена, що є порушенням американських санкцій.

У Мін’юсті зазначили, що торік Офіс із контролю над закордонними активами США (OFAC) визначив, що IRTVU підконтрольне угрупованню «Кудс», яке входить до структури Вартових ісламської революції.

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Напів офіційна іранська новинна агенція YJC заявила, що дії Мін’юсту США «показують, що заклики до свободи слова є брехливими».

Угруповання «Катаїб Хизбалла» з 2009 року входить до переліку закордонними організацій, які США визнає терористичними.

У жовтні 2020 року прокурори США зупинили роботу доменної мережі, яка, за їхнім твердженням, використовувалася у кампанії Корпусу вартових ісламської революції.