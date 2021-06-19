Голова судової системи Ірану перемагає на виборах президента

Голова судової системи Ірану Ебрагім Раїсі перемагає на президентських виборах, що відбулися 18 червня в умовах ознак рекордно низької явки. Про це оголосило державне телебачення. Підрахунок голосів ще триває.

За попередніми даними, за Раїсі проголосували 62 відсотків тих, хто прийшов на вибори.

Виборчі дільниці в Ірані були відкриті з ранку 18 червня до ночі суботи. Всього можна було проголосувати за одного з чотирьох кандидатів. При цьому чинний президент Хасан Роугані не брав участі у виборах, бо вже був на посаді два терміни поспіль.

60-річного Раїсі вважають ультраконсервативним політиком. Його ім’я пов’язують з участю в масових стратах опозиціонерів у 1988 році.

До участі у виборах в Ірані не були допущені 585 осіб, ще троє відмовилися самі в останній момент. Опозиція закликала бойкотувати голосування.

Виборча комісія поки що не повідомляє, скільки людей взяли участь у голосуванні. Однак чинний президент Роугані заявив, що явка була «епічною і унікальною».