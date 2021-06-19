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Голова судової системи Ірану перемагає на виборах президента

За попередніми даними, за Ебрагіма Раїсі проголосували 62 відсотків тих, хто прийшов на вибори

Голова судової системи Ірану Ебрагім Раїсі перемагає на президентських виборах, що відбулися 18 червня в умовах ознак рекордно низької явки. Про це оголосило державне телебачення. Підрахунок голосів ще триває.

За попередніми даними, за Раїсі проголосували 62 відсотків тих, хто прийшов на вибори.

Виборчі дільниці в Ірані були відкриті з ранку 18 червня до ночі суботи. Всього можна було проголосувати за одного з чотирьох кандидатів. При цьому чинний президент Хасан Роугані не брав участі у виборах, бо вже був на посаді два терміни поспіль.

60-річного Раїсі вважають ультраконсервативним політиком. Його ім’я пов’язують з участю в масових стратах опозиціонерів у 1988 році.

До участі у виборах в Ірані не були допущені 585 осіб, ще троє відмовилися самі в останній момент. Опозиція закликала бойкотувати голосування.

Виборча комісія поки що не повідомляє, скільки людей взяли участь у голосуванні. Однак чинний президент Роугані заявив, що явка була «епічною і унікальною».

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