В Ірані відбуваються вибори президента

Іранці 18 червня почали голосувати за обрання наступного президента на виборах, яким передував жорсткий відбір кандидатів.

Голосування відбувається на тлі апатії виборців і невдоволення через стан економіки, яка зазнала шкоди через санкції США і пандемію COVID-19.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї закликав іранців голосувати і розкритикував «ворогів» країни за те, що вони відмовляють людей брати участь у виборах. Тим часом, державне телебачення показало довгі черги біля виборчих дільниць у кількох містах.

«Кожен голос враховується ... приходьте і голосуйте й обирайте свого президента ... це важливо для майбутнього вашої країни», – сказав Хаменеї голосування в Тегерані.

Як очікують, президента Хасана Роугані, який після двох термінів не має права брати участь у виборах, замінить на посаді 60-річний ультраконсервативний Ебрагім Раїсі, голова судової системи країни.

Головним суперником Раїсі і єдиним поміркованим кандидатом є Абдолнасер Хемматі.

Він був головою центрального банку Ірану до того, як його звільнили, коли він вирішив балотуватися.

64-річний Хемматі за останні дні набрав певної популярності, критикуючи державні обмеження та звертаючись до іранців, які прагнуть реформ.

Проте, згідно з даними опитувань, технократові Хемматі забракне голосів для перемоги.

Якщо ніхто з кандидатів не отримає більшості голосів 18 червня, двоє з найбільшою кількістю візьмуть участь у другому турі.

Опитування громадської думки показали, що явку на цих виборах очікують рекордно низьку – менше ніж 57 відсотків.

Багато поміркованих політиків не були допущені до участі у виборах: у кінці травня верховний лідер Ірану схвалив зняття 585 кандидатів.