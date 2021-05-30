Ругані звільнив голову центрального банку Ірану через участь у президентських виборах

Президент Ірану Гассан Ругані звільнив голову центрального банку Абдолнасера Гемматі через його участь у виборах президента.

Як пише агентство Reuters, Гемматі під час конференції в мережі Clubhouse заявив, що Ругані сказав йому: «Якщо ти береш участь у виборах, ти не можеш залишатися керівником центрального банку, тому що це впливає на монетарну політику та курс валют».

За словами Гемматі, він відповів Ругані, що «не має проблем з цим рішенням».

Тим часом іранські державні медіа повідомили, що заступник керівника Організації бюджету та планування Гамід Пурмохаммаді заперечив, що став новим керівником центрального банку.

Гемматі – один із семи кандидатів у президенти, яких затвердила Рада вартових. Вибори заплановані на 18 червня.

Сам Ругані не може брати участь у виборах після двох президентських термінів поспіль.