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Росія може поставити Ірану вдосконалену систему супутникового стеження – The Washington Post

Запуск ракети носія класу «Союз» із космічними апаратами дистанційного зондування Землі Kanopus-V, космодром «Східний», Амурська область, Росія, лютий 2018 року

Американське видання The Washington Post пише з посиланням на нинішніх та колишніх чиновників США та на Близькому Сході, що Росія готується поставити Ірану вдосконалену супутникову систему, яка може сприяти розвідувальній діяльності Тегерана в регіоні та за його межами.

У повідомленні зазначається, що російський супутник Kanopus-V та його камера з високою роздільною здатністю можуть бути запущені за кілька місяців.

The Washington Post інформує, що російське МЗС не відповіло на запит електронною поштою щодо цих повідомлень.

Військові Ірану прагнуть мати ефективний військовий розвідувальний апарат. Зокрема, іранський супутник Noor-1 торік успішно вийшов на орбіту, але від планів придбання російських супутників стеження Тегеран не відмовляється.

Російський Kanopus-V розглядається як цивільний інструмент, вказує The Washington Post, проте цитовані високопосадовці стверджують, що представники іранського Корпусу вартових ісламської революції брали участь у поїздках для переговорів про придбання супутникової системи.

Ці новини оприлюднені на тлі напружених переговорів щодо повноцінного відновлення угоди 2015 року про стримування ядерної програми Ірану та підготовки до діалогу президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна в Женеві 16 червня. Байден розпочав своє європейське турне з попередження про вплив Росії та діяльність Москви, яку Вашингтон розглядає як загрозу міжнародному порядку та безпеці.

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