Найбільший корабель ВМС Ірану загорівся, екіпаж евакуювали

Найбільше судно Військово-морських сил Ірану загорілося на початку доби 2 червня в Оманській затоці за нез’ясованих обставин, змусивши екіпаж евакуюватися, повідомляють державні ЗМІ.

Державне телебачення повідомило, що йдеться про допоміжне судно «Харг», назване на честь острова, на якому розташований головний нафтовий термінал Ірану.

Пожежа почалася близько другої ночі. Судно перебуває поблизу іранського порту Яск, приблизно за 1270 кілометрів на південний схід від Тегерану в Оманській затоці поблизу стратегічної Ормузької протоки.

Пізніше державне інформаційне агентство IRNA заявило, що «операція з порятунку «Харга» провалилася», не пояснюючи, що це означає.

Державне телебачення і напівофіційні інформаційні агентства називають «Харг» «навчальним кораблем».

Судно було побудоване у Великій Британії і спущене на воду в 1977 році. До ВМС Ірану воно надійшло в 1984 році.

Іранський флот в останні роки зазнав кількох серйозних інцидентів. Під час навчань іранських військових минулого року ракета помилково вразила морське судно поблизу Яска, внаслідок чого загинули 19 моряків, 15 – були поранені. У 2018 році в Каспійському морі затонув есмінець ВМС Ірану.