Іран заявляє про захоплення корабля ОАЕ та загибель своїх рибалок

Іран заявляє, що раніше протягом тижня затримав корабель під прапором Об’єднаних Арабських Еміратів за порушення власних територіальних вод, а також про вбивство еміратською береговою охороною іранських рибалок того ж дня. Про це 20 серпня повідомило міністерство закордонних справ Ірану.

За даними МЗС, судно ОАЕ затримали 17 серпня.

«У понеділок судно Еміратів було затримане іранськими прикордонниками, його екіпаж затримали за нелегальний прохід нашими територіальними водами. Того ж дня прикордонники ОАЕ застрелили двох іранських рибалок та захопили човен», – йдеться в заяві міністерства, яку цитує державне телебачення.

У відомстві додали, що викликали тимчасового повіреного у справах ОАЕ в Тегерані, щоб висловити протест.

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Урядовці ОАЕ наразі не коментували інцидент.

Дежавна агенція країни WAM 17 серпня повідомила, що 17 серпня берегова охорона ОАЕ нібито намагалася зупинити рибальські човни, які порушили територіальні води країни. Про загиблих у повідомленні не йдеться.

13 серпня Ізраїль та ОАЕ за посередництва США уклали угоду про нормалізацію відносин. Очікується, що незабаром країни-учасниці угоди обміняються послами і відкриють дипломатичні представництва.

У тексті спільної заяви йшлося, що Ізраїль утримається від проголошення свого суверенітету над частиною територій Західного берега річки Йордан, які палестинці хочуть бачити частиною своєї майбутньої держави. Іран обурився цією угодою.