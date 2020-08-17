ОАЕ заявляє, що угода про нормалізацію відносин з Ізраїлем не спрямована на Іран

Об’єднані Арабські Емірати заявляють, що угода про нормалізацію відносин з Ізраїлем є «суверенним рішенням», яке «не спрямоване» на Іран.

«Ми не приймаємо втручання в наші рішення», – заявив міністр закордонних справ ОАЕ Анвар Ґарґаш.

Перед цим Об’єднані Арабські Емірати викликали до МЗС тимчасового повіреного в справах Ірану через коментарі іранського президента Хассана Рогані, який заявив, що ОАЕ зробили «величезну помилку».

13 серпня Ізраїль та ОАЕ за посередництва США уклали угоду про нормалізацію відносин. Очікується, що незабаром країни-учасниці угоди обміняються послами і відкриють дипломатичні представництва.

У тексті спільної заяви йшлося, що Ізраїль утримається від проголошення свого суверенітету над частиною територій Західного берега річки Йордан, які палестинці хочуть бачити частиною своєї майбутньої держави.