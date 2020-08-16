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16 серпня 2020, Київ 20:54
Новини | Міжнародні

Між ОАЕ та Ізраїлем з’явився телефонний зв’язок

13 серпня Ізраїль та ОАЕ за посередництва США уклали угоду про нормалізацію відносин

Між Об’єднаними Арабськими Еміратами та Ізраїлем з’явився телефонний зв’язок. Це відбулося на тлі нормалізації відносин між державами.

Раніше абоненти чули записане арабською та англійською мовами повідомлення, яке сповіщало, що з’єднання з ізраїльськими номерами неможливе.

Розвиток інтернету дозволив людям обходити заборону, однак навіть такі дзвінки часто переривалися.

13 серпня Ізраїль та ОАЕ за посередництва США уклали угоду про нормалізацію відносин. Очікується, що незабаром країни-учасниці угоди обміняються послами і відкриють дипломатичні представництва.

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