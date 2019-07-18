Трамп заявляє, що військовий корабель США збив іранський дрон над Ормузькою протокою

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що корабель Військово-морських сил США знищив дрон Ірану над Ормузькою протокою. Про це він сказав, виступаючи з промовою у Вашингтоні 18 липня.

За словами президента, корабель Boxer знищив дрон після того, як літальний апарат, погрожуючи судну, підлетів ближче ніж на тисячу метрів і проігнорував численні заклики відступити.

«Сполучені Штати зберігають за собою право захищати свій персонал, свої матеріальні засоби та інтереси, а також закликають всі країни засудити спроби Ірану зазіхати на свободу судноплавства і глобальної торгівлі», – заявив Трамп.

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20 червня Іран повідомив про збиття американського безпілотника неподалік від Ормузької протоки. Після цього Трамп, як повідомляли амриканські ЗМІ, був готовий віддати наказ про нанесення ударів по низці іранських військових об’єктів, однак в останню мить скасував своє рішення.

Рівень напруженості між США й Іраном значно зріс після того, як Сполучені Штати вийшли з угоди з Іраном про ядерну зброю в кінці минулого року. Договір досі діє між Іраном з одного боку і Німеччиною, Францією, Великою Британією, Росією, КНР і Євросоюзом – з іншого. Тегеран заявив про намір збагачувати уран до рівня, забороненого угодою.