Неядерні держави закликали світ ліквідувати ядерну зброю

Країни Стокгольмської ініціативи з ядерного роззброєння закликали світові ядерні держави вжити заходів щодо ліквідації ядерної зброї.

Представники 16 країн зустрілися в Мадриді 5 липня на четвертому засіданні міністрів у рамках цієї ініціативи з моменту її формування в 2019 році.

У своїй заяві вони закликали всі дев’ять держав, які мають ядерну зброю, «сприяти роззброєнню шляхом вжиття значущих заходів» для виконання своїх зобов’язань за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.

«Повернення до ядерного роззброєння можливе. Але, перш за все, воно також критично необхідне», – заявив міністр закордонних справ Німеччини Гейко Маас на зустрічі, повідомляє агенція dpa.

У заяві, опублікованій перед зустріччю, Маас вказав на заяву президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена, згідно з якою ядерному протистоянні в майбутньому потрібно уникнути за будь-яку ціну.

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«Зараз нам потрібно просуватися у цьому напрямку чіткими кроками, за допомогою яких держави, що мають ядерну зброю, виконуватимуть свої зобов’язання та відповідальність за роззброєння. Треба закласти основу для нового покоління угод про контроль над озброєннями, щоб ядерні арсенали могли бути зменшені», – заявив Маас.

Стокгольмська ініціатива об’єднує 16 країн, які не мають ядерної зброї. Окрім Німеччини, до групи також входять Іспанія, Швеція, Японія, Канада та Аргентина.

Дев’ять держав, про які відомо чи вважається, що вони мають ядерне озброєння – США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль та Північна Корея - мали на оцінку 13 080 одиниць ядерної зброї на початку 2021 року, Про це повідомив минулого місяця Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру (SIPRI) у щорічній доповіді.

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Звіт SIPRI виявив, що в 2020 році кількість ядерних боєголовок загалом зменшилась, але більша частина була розгорнута в оперативних силах.

Учасники ініціативної зустрічі в Мадриді також привітали анонс нових переговорів щодо контролю над озброєннями між Росією та США.

У лютому США та Росія продовжили дію договору про обмеження ядерної зброї СНВ-3 (відомий також як «Новий СТАРТ») на п’ять років. На своєму саміті в червні Байден і Путін домовились розпочати переговори про «стратегічну стабільність», щоб «шукати шляхи до закладення основи для майбутніх заходів щодо контролю над озброєннями та зменшення ризику».

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