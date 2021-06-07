У 2020-му видатки світу на ядерну зброю зросли на 1,4 мільярда доларів попри пандемію

Видатки дев’ятьох держав світу, які мають ядерну зброю, на цей вид озброєнь виріс на 1,4 мільярда доларів у 2020 році порівняно з 2019-м – про це йдеться в дослідженні Міжнародної кампанії за відмову від ядерної зброї (ICAN).

За її даними, ці країни – США, Китай, Росія, Велика Британія, Франція, Індія, Ізраїль, Пакистан, Північна Корея – витратили загалом 72,6 мільярда доларів у 2020 році, попри видатки на протидію пандемію коронавірусної хвороби. У 2019 році цифра склала 71,2 мільярда.

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«Поки лікарні наповнювалися пацієнтами, лікарі та медперсонал працювали понаднормово, а базових медичних товарів бракували, дев’ять країн вирішили, що в них є вільних понад 72 мільярди на зброю масового знищення», – висновують автори дослідження.

Ця сума так розподіляється між країнами «ядерного клубу»:

США – 37,4 мільярда доларів

Китай – 10 мільярдів

Росія – 8 мільярдів

Франція – 5,7 мільярда

Індія – 2,48 мільярда

Ізраїль – 1,1 мільярда

Пакистан – 1 мільярд

Північна Корея – 667 мільйонів доларів

Зокрема, за даними дослідників, ці кошти йшли на роботу аналітичних центрів та лобістів, які працювали з темою ядерного озброєння.

У жовтні 2020 року Угода ООН про заборону ядерної зброї була ратифікована у 50 раз. Відтак вона вчергове набула чинності в січні цього року.