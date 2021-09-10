Спостерігачі в Південній Кореї, США і Європи звернули увагу на відсутність на параді балістичних ракет. Замість них, на площі можна було побачити колони Робітничо-селянської червоної гвардії– в напіввійськовій формі і в костюмах радіаційного, бактеріологічного і хімічного захисту. Тим самим влада могла продемонструвати, що в Північній Кореї створено спеціальні формування для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. За офіційною інформацією, випадків захворювання на COVID-19 в країні немає. Вогневу міць збройних сил КНДР представляли реактивні системи залпового вогню на тракторній тязі і протитанкові установки. Доповнювали картину провідники зі службовими собаками і кавалеристи. За цей рік Пхеньян провів уже третій парад, що незвично навіть для КНДР. Напередодні заходу Кім Чен Ин влаштував банкет для «передовиків виробництва та інших заслужених громадян, які внесли гідний внесок у розвиток держави». (Відео Reuters)
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