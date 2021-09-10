Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Колона в костюмах хімзахисту стала новим елементом парадів у Пхеньяні (відео)

Колона в костюмах хімзахисту стала новим елементом парадів у Пхеньяні (відео)
Embed
Колона в костюмах хімзахисту стала новим елементом парадів у Пхеньяні (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:19 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

У ніч на 9 вересня у столиці Північної Кореї Пхеньяні відбувся парад, присвячений 73-й річниці заснування КНДР. Лідер країни Кім Чен Ин у світлому костюмі західного покрою виглядав помітно схудлим. Зазнала змін і його зачіска.

Спостерігачі в Південній Кореї, США і Європи звернули увагу на відсутність на параді балістичних ракет. Замість них, на площі можна було побачити колони Робітничо-селянської червоної гвардії– в напіввійськовій формі і в костюмах радіаційного, бактеріологічного і хімічного захисту. Тим самим влада могла продемонструвати, що в Північній Кореї створено спеціальні формування для боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. За офіційною інформацією, випадків захворювання на COVID-19 в країні немає. Вогневу міць збройних сил КНДР представляли реактивні системи залпового вогню на тракторній тязі і протитанкові установки. Доповнювали картину провідники зі службовими собаками і кавалеристи. За цей рік Пхеньян провів уже третій парад, що незвично навіть для КНДР. Напередодні заходу Кім Чен Ин влаштував банкет для «передовиків виробництва та інших заслужених громадян, які внесли гідний внесок у розвиток держави». (Відео Reuters)

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG