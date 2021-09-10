У ніч на 9 вересня у столиці Північної Кореї Пхеньяні відбувся парад, присвячений 73-й річниці заснування КНДР. Лідер країни Кім Чен Ин у світлому костюмі західного покрою виглядав помітно схудлим. Зазнала змін і його зачіска.