Кім Чен Ин наказав посилити карантинні заходи після відмови Північної Кореї від вакцин ООН

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав посилити протиепідемічні заходи та запобігти негативному впливу стихійних лих на економіку країни, заявило державне медіа KCNA.

У промові до Політбюро правлячої комуністичної партії КНДР Кім заявив про потребу в заходах, які б дозволили побороти прояви «аномального клімату», зокрема посухи та повені.

За словами північнокорейського лідера, у пріоритеті має бути «покращення річок, насадження лісів для контролю над ерозії, підтримка роботи дамб та зміцнення берегової лінії від припливів».

Тайфуни минулого року сильно вплинули на посіви, в той час як тижні посухи та сильні мусонні дощі зашкодили їм і цього року.

«Нинішня небезпечна ситуація, пов’язана з глобальною пандемією, яка виходить з-під контролю, вимагає посилення загальнонаціональної протиепідемічної політики», – заявив Кім.

Водночас раніше на цьому тижні ООН заявила, що Північна Корея відхилила пропозицію про майже 3 мільйони вакцин проти COVID-19.

Північна Корея офіційно не визнала жодного випадку COVID-19, але запровадила жорсткі запобіжні заходи та закрила свої кордони, що вплинуло на важливий імпорт із сусіднього Китаю – найближчого союзника Пхеньяну.

Економіка Північної Кореї також сильно постраждала від міжнародних санкцій.