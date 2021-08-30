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МАГАТЕ: Північна Корея, ймовірно, перезапустила ядерний реактор

Інспекторів агентства ООН не допускали в країну з 2009 року, тож вони спираються на супутникові знімки для проведення оцінок

За даними Міжнародного агентства ядерної енергетики ООН, Північна Корея, ймовірно, відновила операції на ядерному реакторі, який, як вважають, виробляв плутоній для ядерної зброї країни.

Згідно зі щорічним звітом МАГАТЕ, з початку липня 2021 року «наявні ознаки, в тому числі скидання охолоджуючої води, які можуть вказувати на роботу реактора» в Йонбйоні – комплексі, що лежить в основі ядерної програми Північної Кореї.

Північна Корея провела останнє ядерне випробування у 2017 році, але з тих пір здійснила серію запусків ракет.

МАГАТЕ також надало деталі про радіохімічну лабораторію в Йонбйоні, яка переробляє відпрацьоване ядерне паливо.

У звіті агентства йдеться, що лабораторія працювала протягом п’яти місяців до липня, що свідчить про те, що вона обробляла повну партію відпрацьованого палива.

МАГАТЕ назвало події в реакторі та лабораторії «глибоко тривожними» та такими, що явно порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

Це перша ознака експлуатації 5-мегаватного реактора з грудня 2018 року. Інспекторів агентства ООН не допускали в країну з 2009 року, тож вони спираються на супутникові знімки для проведення оцінок.

У червні МАГАТЕ заявило про ознаки проведення робіт із виділення плутонію з відпрацьованого реакторного палива в Північній Кореї.

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