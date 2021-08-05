США закликають нового лідера Ірану якнайшвидше відновити ядерні переговори

Сполучені Штати 5 серпня закликали Іран повернутися до переговорів про відновлення ядерної угоди 2015 року після того, як новий президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що шукатиме дипломатичного способу припинити санкції.

«Ми закликаємо Іран якнайшвидше повернутися до переговорів. Для нас це невідкладний пріоритет», – сказав на брифінгу речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Раїсі закликав скасувати санкції під час своєї інавгураційної промови 5 серпня. «Ми підтримаємо будь -який дипломатичний план, що підтримує цю мету», – сказав новий іранський лідер.

Після шести раундів переговори у Відні на цю тему залишаються в глухому куті.

Головний учасник переговорів з боку Ірану заявив у липні, що наступний раунд переговорів має зачекати, поки Раїсі вступить на посаду.

Ядерна угода 2015 року накладала значні обмеження на ядерну діяльність Ірану в обмін на скасування санкцій. У 2018 році тодішній американський лідер Дональд Трамп оголосив про вихід Сполучених Штатів із договору. Президент США Джо Байден пообіцяв знову приєднатися до цієї угоди, якщо Іран повернеться до виконання своїх зобов’язань.