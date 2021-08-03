Катар долучився до критики нападу на танкер, в якому Захід звинувачує Іран

Катар засудив атаку з людськими жертвами на нафтовий танкер біля узбережжя Оману. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Катару.

Катар закликав вдатися до міжнародного права, аби запобігти подібним атакам у подальшому.

За повідомленням міністерства, Катар «відкидає дії, які можуть підважити безпеку міжнародного мореплавства та заважати руху суден і танкерів».

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Раніше влада Ірану заявила, що реагуватиме на загрози його безпеці. Ця заява пролунала після того, як Велика Британія відкликала свого посла в Ірані через смертельну атаку на комерційне судно біля узбережжя Оману.

Лондон, а також Сполучені Штати та Ізраїль звинуватили Іран у причетності до нападу дрону на танкер, внаслідок якого загинули двоє людей.

Інцидент, під час якого 27 липня був пошкоджений танкер Mercer Street під прапором Ліберії, став першою атакою з людськими жертвами на комерційне судноплавство в регіоні, яку високопосадовці явно пов’язали з посиленням напруженості з Іраном.