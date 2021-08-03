Іран погрожує реакцією на загрози його безпеці після звинувачень у атаці на танкер

Тегеран застерігає, що реагуватиме на загрози його безпеці – про це заявив речник міністерства закордонних справ Ірану Саїд Хатібзаде, якого зацитував державний телеканал.

«Іран не вагатиметься, перш ніж захистити свою безпеку та національні інтереси, і швидко та потужно реагуватиме на будь-які ризиковані кроки», – йдеться в коментарі Хатібзаде.

Його заява пролунала після того, як Велика Британія відкликала свого посла в Ірані через смертельну атаку на комерційне судно біля узбережжя Оману.

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Лондон, а також Сполучені Штати та Ізраїль звинуватили Іран у причетності до нападу дрону на танкер, внаслідок якого загинули двоє людей.

Інцидент, під час якого 27 липня був пошкоджений танкер Mercer Street під прапором Ліберії, став першою атакою з людськими жертвами на комерційне судноплавство в регіоні, яку високопосадовці явно пов’язали з посиленням напруженості з Іраном.