Вашингтон і Лондон підтримали заяву Ізраїлю, що Іран стоїть за атакою на танкер біля Оману

США та Велика Британія приєдналися до тверджень Ізраїлю, що Іран стоїть за нападом на пов’язаний з ізраїльським бізнесменом танкер біля узбережжя Оману, в результаті якого загинули дві людини – британець та румун.

Інцидент, під час якого 27 липня був пошкоджений танкер Mercer Street під прапором Ліберії, став першою смертельною атакою на комерційне судноплавство в регіоні, яку високопосадовці явно пов’язали з посиленням напруженості з Іраном.

«Ми вважаємо, що цей напад був навмисним, цілеспрямованим і очевидним порушенням міжнародного права Іраном», – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб. Він сказав, що Лондон та його союзники планують скоординовану відповідь на цей удар.

Згодом на інцидент відреагував держсекретар США Ентоні Блінкен, який заявив, що «немає виправдання цьому нападу, який наслідує модель нападів та іншої войовничої поведінки».

У Тегерані речник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде назвав «безпідставними» звинувачення у причетності своєї країни до цього нападу.