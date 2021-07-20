В одній із провінцій Ірану тривають протести через брак води

У багатій на нафту провінції Ірану Хузестан п’яту добу поспіль тривають протести через сильну нестачу води.

На відео, опублікованому в соціальних мережах 19 липня, видно, як протестувальники скандують і блокують дороги, а силовики намагаються розігнати натовп сльозогінним газом. У деяких відео можна звуки, схожі на стрілянину.

Протести пройшли в низьці міст південно-західної провінції, в тому числі в Ахвазі, Рамгормозі та Сусанґерді.

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З моменту початку протесту 15 липня щонайменше двох людей було вбито. За непідтвердженими повідомленнями, кількість загиблих сягнула чотирьох.

Правозахисні організації заявляють, що протестувальники були вбиті силоваками, тоді як місцева влада покладає відповідальність на «заколотників».

Уряд Ірану давно звинувачує протестувальників у смертях, які стаються під час заворушень, попри те, що вдавався до кривавих придушень незгодних.

Іран зіткнувся з найгіршою посухою за щонайменше 50 років – це природнє явище лише ускладнюється неефективним управлінням водними ресурсами.

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Посуха вразила сільське господарство та залишила дамби з невеликим запасом води.

У частини країни тижнями тривали відключення води.

У Хузестані проживає етнічна арабська меншина, яка скаржиться на дискримінацію та відсутність послуг у збіднілому регіоні, що межує з Іраком.

У провінції довгий час діяли арабські сепаратисти, здійснюючи напади та акти диверсії щодо інфраструктури.

Протести відбуваються на тлі чергового спалаху захворюваності на COVID-19 в Ірані та погіршення економічної ситуації через санкції США. Тисячі працівників нафтової галузі почали страйк з вимогою покращення заробітної плати та умов праці.