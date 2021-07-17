Іран про ядерні переговори: треба дочекатися нового уряду в Тегерані

Голова делегації Ірану на переговорах про ядерну програму країни заявив, що наступне коло цих переговорів, які відбуваються в Відні, має зачекати, доки на початку серпня урядування в країні перебере новообраний президент Ебрагім Раїсі.

«Ми перебуваємо в перехідному періоді – в нашій столиці відбувається демократична передача влади. Тож віденські переговори, очевидно, мають зачекати на наш новий уряд», – написав Аббас Арагчі у твітері.

Він також додав, що США і Велика Британія мають перестати пов’язувати з ядерними переговорами обмін в’язнями.

«Десять ув’язнених із усіх сторін можуть бути звільнені вже завтра, якщо США і Британія виконають свою частину угоди», – заявив Арагчі.

Тегеран тримає за ґратами низку людей, у першу чергу іранського походження, з громадянствами західних країн, зокрема і США, яким він, відповідно до іранського законодавства, приписує також громадянство Ірану. Правозахисники заявляють, що Тегеран використовує долі цих людей для вибивання поступок від інших країн.

13 липня Іран підтвердив, що веде переговори про обмін ув’язненими зі США. «Ці переговори тривають, і, якщо буде досягнено якогось прийнятного результату, про нього повідомлять», – заявляв тоді речник уряду Алі Рабії, якого цитували іранські агентства.

За кілька днів до того спеціальний представник США в справах Ірану Роберт Моллі заявляв, що Вашингтон працює задля звільнення своїх громадян, затриманих в Ірані. За його словами, президент США Джо Байден наполягає на звільненні всіх американців, утримуваних в Ірані, і не прийме «часткової домовленості».

За словами Моллі, які цитували американські засоби інформації, звільнення американців, утримуваних в Ірані, є пріоритетом. А переговори з Тегераном про це, казав він тоді, «привели до певного поступу».

Переговори Ірану зі світовими державами, що мають на меті повернути чинність багатосторонньої ядерної угоди 2015 року, з якої 2018-го односторонньо вивів США тодішній президент Дональд Трамп, після шести раундів зайшли в глухий кут.

Та угода передбачала обмеження на ядерну діяльність Ірану в обмін на послаблення чи скасування накладених через неї на Тегеран санкцій. Байден обіцяв повернути США до угоди, якщо Іран, який останнім часом демонстративно порушує деякі її пункти, повернеться до повного її виконання. Тегеран натомість вимагає спершу повного скасування санкцій США, які були поновлені за Трампа.