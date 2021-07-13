Іран заявляє, що обговорює зі США обмін в’язнями

Іранська влада 13 липня заявила про переговори зі Сполученими Штатами щодо обмін ув’язненими. Речник уряду країни Алі Рабіеї підтвердив ранішу заяву представника США в Ірані Роберта Маллі з цього приводу.

«Ці переговори тривають і, якщо вдасться досягнути будь-якого прийнятного рішення, це буде оголошено», – йдеться в заяві Рабіеї, яку цитує напівдержавна новинна агенція ISNA.

Напередодні речник міністерства закордонних справ Саїд Хатібзаде заявив, що голова МЗС Джавад Заріф «запустив у дію план з обміну всіма іранськими та американськими ув’язненими».

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Тегеран утримує кількох ув’язнених, які мають подвійне громадянство, у тому числі кількох людей, які мають також паспорт США. Це викликає критику правозахисників, які звинувачують Іран у використанні затриманих як заручників, аби домагатися поступок від інших країн.

На минулому тижні представник США з питань Ірану Роберт Маллі заявив, що президент країни Джо Байден наполягає на звільненні всіх американців, утримуваних Тегераном, і не прийме «часткової угоди».

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У коментарі каналу NBC Маллі назвав випуск американців, затриманих в Ісламській республіці, «пріоритетом» і зазначив, що переговори з Іраном «досягли певного прогресу».

У червні 2020 року Іран звільнив американського військового Майкла Вайта, якого утримував близько двох років. Натомість у США випустили лікаря ірансько-американського походження Маджида Тагері, який провів 16 місяців за ґратами за порушення санкцій США проти Ірану.