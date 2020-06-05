Американець, якого утримували в Ірані близько двох років, повертається додому

Ветеран військово-морських сил США Майкл Вайт, якого влада Ірану утримувала близько двох років, повертається додому в рамках обміну ув’язненими між Вашингтоном та Тегераном. Про це повідомили іранські та американські урядовці 4 червня.

Президент США Дональд Трамп повідомив у Твітері, що говорив телефоном із Вайтом, якого доправляли з Швейцарії до Сполучених Штатів.

«Дякую Ірану, це вказує на те, що угода можлива!» – написав президент.

Мати ветерана Джоанна Вайт також повідомила, що її син звільнений.

«Кошмар закінчився, мій син у безпеці під американським захистом і прямує додому», – йдеться в заяві Вайт.

Новинна агенція AP з посиланням на американських чиновників повідомляє, що Вайта обміняли на лікаря ірансько-американського походження, який був засуджений у США, Маджида Тагері. Тагері провів 16 місяців за ґратами за порушення санкцій США проти Ірану. 4 червня федеральний суддя звільнив його для поїздки до рідних в Іран.

Цього тижня США також депортували затриманого раніше іранського науковця Сіріуса Асґарі, хоча Тегеран та Вашингтон заперечують, що він був частиною угоди про обмін.

Міністр закордонних справ Ірану Мухаммад Джавад Заріф висловив задоволення тим, що двоє іранців та американець повернуться до своїх сімей, і заявив, що звільнення всіх в’язнів можливе.

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«Це може статися з усіма ув’язненими. Немає потреби у вибірковому підході. Іранські заручники, яких утримують у США та від їхнього імені, мають повернутися додому», – написав він.

Державний секретар США Майк Помпео заявив про «конструктивність» іранської влади у звільненні Вайта. Він також закликав звільнити ще трьох громадян США іранського походження, яких утримує Тегеран.

Майкла Вайта засудили в Ірані до 13 років ув’язнення в 2019 році за нібито образу на адресу Верховного лідера країни Аятолли Хаменеї та оприлюднення приватної інформації онлайн. Затримали його в липні 2018 році, коли він прилетів до країни для зустрічі з жінкою, з якою познайомився онлайн.

У березні його тимчасово звільнили через пандемію коронавірусної хвороби. В цей час він перебував на тетриторії посольства Швейцарії, яке представляє інтереси США в Ірані.