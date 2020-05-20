США запровадили санкції проти іранських високопосадовців

США запровадили санкції проти міністра внутрішніх справ Ірану, високопосадовців поліції і військового командування за порушення прав людини, зокрема через вбивства мирних демонстрантів.

«Іранський режим жорстоко придушує незгоду з боку іранського народу, в тому числі мирні протести, шляхом фізичного і психологічного насильства», – заявив 20 травня міністр фінансів США Стівен Мнучин.

Він додав, що «Сполучені Штати продовжуватимуть залучати до відповідальності іранських посадових осіб та установи, які утискають і ображають власний народ».

Міністерство фінансів заявило, що міністр внутрішніх справ Ірану і голова Національної ради внутрішньої безпеки Абдульреза Фазлі керував силами безпеки, вбиваючи сотні демонстрантів, зокрема і в листопаді 2019 року. Щонайменше 23 неповнолітніх стали жертвами таких дій силовиків, вказади в Мінфіні США.

Повідомляється, що семеро високопоставлених співробітників правоохоронних сил і генерал «Корпусу вартових ісламської революції» також опинилися під санкціями за їхню роль в насильницьких репресіях проти інакомислення. Санкції накладені і на «Фонд правоохоронних органів», що займається економічною діяльністю в енергетичній, будівельній, банківській та інших галузях Ірану. Більшість підсанкційних осіб є або були у раді директорів фонду.

Обмеження забороняють громадянам США проводити будь яку бізнес-діяльність з підсанкційними організаціями і передбачають конфіскацію їхніх активів у США.

Держсекретар Майк Помпео заявив, що санкції скеровані на «підтримку іранського народу».

США вже ввели низку санкції проти Ірану, відколи у 2018 році президент Дональд Трамп вийшов із ядерної угоди Тегерана зі світовими державами.