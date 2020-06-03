Лідер Ірану звинувачує США у лицемірстві після вбивства Флойда

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звинуватив Сполучені Штати у лицемірстві після смерті неозброєного темношкірого американця Джорджа Флойда в штаті Міннесота. У телевізійному виступі в Тегерані 3 червня, присвяченому річниці з дня смерті засновника Ісламської республіки аятоли Рухолли Хомейні, Хаменеї заявив, що «вони вбивають людей в очевидному злочині, і вони не приймають вибачень, вимагаючи захисту прав людини».

«Мабуть, афроамериканець, який там був убитий, не був людиною. Це американська природа. Це те, що американці роблять у всьому світі», – сказав Хаменеї, який має вирішальне слово в Ісламській республіці.

Упродовж минулих днів іранські чиновники висловлювали підтримку протестувальникам проти расової несправедливості, які вийшли на вулиці десятків американських міст. Іран часто сам стає об’єктом критики правозахисників через серйозні порушення прав людини. Востаннє в центрі уваги Іран був у листопаді 2019 року через убивства протестувальників, які вийшли на антиурядові демонстрації через різке зростання цін на пальне. Раніше цього тижня іранський законодавець заявив, що 230 людей загинули, хоча правозахисна група Amnesty International заявила, що були вбиті щонайменше 300 учасників протестів.

Причиною масових акцій в США стала загибель темношкірого Джорджа Флойда після жорсткого затримання поліцією в Міннеаполісі, штат Міннесота. Протестувальники вимагають розслідувати цю подію і припинити поліцейське насильство в країні.

Після заворушень влада в 40 американських містах запровадила комендантську годину. До Вашингтона на випадок загострення ситуації додатково спрямовано понад півтори тисячі військовослужбовців. Незадовго до цього демонстранти зібралися біля Білого дому. Президенту США Дональдові Трампу довелося ховатися в бункері. Він подякував Національній гвардії за розгін демонстрантів і масові затримання.

Раніше Сенат США заблокував резолюцію, в якій засуджувалися дії Трампа під час протестів. Демократи критикують президента за те, що він дозволив використовувати проти активістів сльозогінний газ і гумові кулі. Але республіканці, які в Сенаті мають більшість, виступили проти.

46-річного Джорджа Флойда затримали 25 травня. Його запідозрили у використанні фальшивої банкноти. Поліцейський Дерек Шовін натиснув затриманому коліном на шию та ігнорував скарги на брак повітря. Смерть Флойда констатували в лікарні Міннеаполіса. Відеозаписи інциденту стрімко поширилися соціальними мережами.

Влада Міннесоти після проведення судово-медичної експертизи визнала смерть Флойда вбивством.

Усі четверо поліцейських, які брали участь у затриманні Флойда, відсторонені від несення служби до закінчення службової перевірки. Шовін заарештований.