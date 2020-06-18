18 червня ВМС Ірану провели випробування нових крилатих ракет, призначених для ураження морських цілей. У заяві військового командування Ісламської Республіки зазначено, озброєння власної розробки забезпечує надійну оборону країни в умовах «суворих» санкцій. Пуски проводилися з позицій на узбережжі, а також в акваторії північної частини Індійського океану і Оманської затоки в рамках навчань під кодовою назвою «Хоробрі мученики Рамадана». Як повідомили іранські інформаційні агентства, всі мішені успішно вражені. За словами представників командування збройних сил Ісламської Республіки, іранські інженери та конструктори зуміли істотно збільшити ефективну дальність ракетної зброї. (Відео Reuters)