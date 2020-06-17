США запроваджує пакет санкцій проти сирійської влади, в тому числі Асада та його дружини

Сполучені Штати запровадили новий пакет санкцій, спрямованих зокрема на президента Сирії Башара Асада та його дружини Асми. Про це Державний департамент США повідомив 17 червня.

Згідно з заявою, державний секретар Майк Помпео анонсував «чимало» нових санкцій проти уряду Асада, які можуть бути запроваджені найближчими тижнями чи місяцями.

«Ми не зупинимося, доки Асад та його режим не припинять свою безглузду, безжальну війну проти сирійського народу та доки сирійський уряд не погодиться на політичне рішення конфлікту», – заявив Помпео.

Він зокрема звернув увагу на те, що санкції вперше спрямовані на Асму Асад, яка «з допомогою свого чоловіка та членів своєї сім’ї Ахрас отримала найбільш помітну вигоду від війни».

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США та Євросоюз вже запроваджували санкції проти Сирії, але останній пакет від травня 2019 року, ініційований Вашингтоном, спрямований проти фізичних осіб, інституцій чи компаній, які мають торгові відносини з Дамаском. Цей закон відомий як «Закон Цезаря про захист цивільних осіб у Сирії» і спрямований проти основних союзників Асада – Росії, Ірану, збройне угруповання «Хезболла» в Лівані, а також певною мірою зачіпає Китай.

16 червня посолка США в Організації об’єднаних націй Келлі Крафт повідомила на засіданні Ради безпеки ООН, що санкції розроблені для того, щоб «позбавити режим Асада вигоди та підтримки, якою він користувався, щоб вдаватися до масштабних звірств та порушень прав людини, які перешкоджають політичному рішенню та зводять нанівець можливість відновити мир».

Крафт додала, що Асад повинен втілити резолюцію Ради безпеки ООН, яка закликає до припинення вогню, проведення виборів та початку політичного перехідного періоду разом із переговорами під кураторством ООН.

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«У режиму Асада очевидний вибір: йти політичним шляхом, який передбачає Резолюція 2254, або не залишити США інших варіантів, окрім як продовжити запобігати відновленню його фінансування та запроваджувати санкції проти режиму та його спонсорів», – сказала вона.

Сирійський уряд відновив контроль над більшістю території країни, за виняткам останнього анклаву опозиції в провінції Ідліб та деяких районів, контрольованих курдами.

Іран разом з Росією надає сирійській владі ключову підтримку під час громадянської війни, яка триває вже понад 10 років. За час конфлікту понад 400 тисяч людей загинули, мільйони вимушені були залишити свої домівки.