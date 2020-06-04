Росія передала Сирії «другу партію» військових літаків «МіГ-29». Це сталося через кілька днів після звинувачень США на адресу Москви у використанні Сирії для передачі літаків до Лівії.

Посольство Росії в Дамаску 3 червня повідомило, що літаки передали сирійській армії в межах співпраці в оборонній сфері.

Країни Заходу, розслідувачі ООН, правозахисні групи звинувачують Росію та сирійський уряд в авіабомбардуваннях цивільних та можливих воєнних злочинах під час дев’ятирічної війни в Сирії.

Наприкінці травня американська армія звинуватила Москву у відправці військових літаків до Лівії з метою підтримки російських найманців з так званої «ПВК Вагнера», які, за даними ООН, допомагають генералу Халіфі Хафтару протистояти міжнародно визнаному уряду.

Командування США в Африці заявило, що 14 літаків «МіГ-29» та «Су-24» надійшли до Лівії через Сирію, де їх перефарбували на авіабазі «Хмеймім».

Російська влада заперечує свої зв’язки з «ПВК Вагнера» та відправлення літаків до Лівії.

«Лівійська національна армія» під командування Халіфи Хафтара заперечила отримання літаків, але повідомила, що відремонтувала старі лівійські літаки та готує їх до нової кампанії.