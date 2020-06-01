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01 червня 2020, Київ 20:37
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«Із четвертої спроби» – 27 українців повертаються із Сирії в Україну

Українці на борту літака авіакомпанії «Bravo». Фото надане Посольством України в Лівані

Посольство України в Лівані у співпраці з авіакомпанією «Bravo» 30 травня відправило ще два рейси з Бейрута до Києва. Ними повернулися в Україну 42 українці з Лівану, 27 українців із Сирії, а також громадяни сусідніх країн – 2 громадяни Молдови і 5 Білорусі.

Загалом із початку пандемії було організовано 6 рейсів із Бейрута в Україну, якими повернулося 230 ліванських і сирійських українців, із них 190 – громадяни України.

Українці на кордоні Лівану із Сирією разом із консулом України в Алеппо Тамером Альтунсі. Фото надане Посольством України в Лівані
Українці на кордоні Лівану із Сирією разом із консулом України в Алеппо Тамером Альтунсі. Фото надане Посольством України в Лівані

«Сирійська епопея»

Через військові дії Посольство України в Сирії з 1 березня 2016 року тимчасово переміщене до Лівану. Тому, на сьогодні, усі справи, які стосуються Сирії, є зоною відповідальності Посольства України в Лівані.

Ще з початку оголошення пандемії посольство намагалося організувати вивезення українців із Сирії. Однак багаторазові спроби були безуспішними.

«Причиною тому була відсутність прямого авіасполучення, закриті кордони з боку Лівану», – пояснює посол України в Лівані Ігор Осташ.

Окрема проблема, що затягнулася на кілька місяців – це визволення 6 українських моряків, які півтора місяця тому застрягли на борту судна у порту Латакії. У моряків, які з листопада 2019 року перебували у морі, закінчився на початку 2020 року контракт. Із березня вони не могли зійти на берег через карантин і відсутність транспортного сполучення. Фактично, вони залишися ізольованими та заблокованими у країні, де ведуться активні бойові дії.

Операція із визволення моряків мала кілька невдалих спроб.

Українські моряки у Бейрутському міжнародному аеропорті імені Рафіка Харірі. Фото надане Посольством України в Лівані
Українські моряки у Бейрутському міжнародному аеропорті імені Рафіка Харірі. Фото надане Посольством України в Лівані

«Морякам фактично треба було перетинати два кордони і, відповідно, проходити два терміни самоізоляції. Саме ці обставини створювали перешкоди для визволення. Але врешті з четвертої спроби після проведення тристоронніх консультацій нам вдалося домогтися відповідних дозволів, щоправда із зрозумілим приписом – «як виняток із правил». Для нас було важливо завершити «сирійську епопею».

І ми раді, що успішно допомогли українським морякам, бо їхнє повернення власниками судна планувалося не раніше, ніж за місяць, та ще й через Єгипет», – пояснив посол.

За останні кілька років це вже друга така евакуація. Два роки тому силами Посольства України було визволено із Сирії 10 українських моряків, які застрягли на борту арештованого судна у порту Тартус.

Окрім моряків, із Сирії не могли виїхати й звичайні сім’ї громадян України. Наприклад, серед сирійських українців – молода жінка з двома доньками, а також чоловік, який відвідував своїх онуків і затримався майже на три місяці.

Українці у Бейрутському міжнародному аеропорті імені Рафіка Харірі. Фото надане Посольством України в Лівані
Українці у Бейрутському міжнародному аеропорті імені Рафіка Харірі. Фото надане Посольством України в Лівані

Значних зусиль вимагала організація логістики. Українців із різних регіонів Сирії чекали в Дамаску, вони діставалися туди власними силами.

Потім із Дамаску відбувався трансфер сирійським автобусом до кордону з Ліваном, а далі – з кордону до аеропорту Бейрута. Фактично весь транспорт для трансферу забезпечив консул України в місті Алеппо, Сирії – Тамер Альтунсі.

Українці приземлилися у Борисполі в неділю о третій ночі. До складної справи їхнього повернення до України були залучені також консули Тетяна Бойко і Юрій Касьянов.

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    Андріана Біла

    Журналістка, філолог. Закінчила Київський національний університет Тараса Шевченка і Національний університет «Києво-Могилянська академія». Переможниця Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (2019), Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (2019), лауреатка президентської стипендії. Авторка документального фільму про В’ячеслава Чорновола «Держава – це я». Дописувачка газети «День», видання «Критика».

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