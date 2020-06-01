«Із четвертої спроби» – 27 українців повертаються із Сирії в Україну

Посольство України в Лівані у співпраці з авіакомпанією «Bravo» 30 травня відправило ще два рейси з Бейрута до Києва. Ними повернулися в Україну 42 українці з Лівану, 27 українців із Сирії, а також громадяни сусідніх країн – 2 громадяни Молдови і 5 Білорусі.

Загалом із початку пандемії було організовано 6 рейсів із Бейрута в Україну, якими повернулося 230 ліванських і сирійських українців, із них 190 – громадяни України.

«Сирійська епопея»

Через військові дії Посольство України в Сирії з 1 березня 2016 року тимчасово переміщене до Лівану. Тому, на сьогодні, усі справи, які стосуються Сирії, є зоною відповідальності Посольства України в Лівані.

Ще з початку оголошення пандемії посольство намагалося організувати вивезення українців із Сирії. Однак багаторазові спроби були безуспішними.

«Причиною тому була відсутність прямого авіасполучення, закриті кордони з боку Лівану», – пояснює посол України в Лівані Ігор Осташ.

Окрема проблема, що затягнулася на кілька місяців – це визволення 6 українських моряків, які півтора місяця тому застрягли на борту судна у порту Латакії. У моряків, які з листопада 2019 року перебували у морі, закінчився на початку 2020 року контракт. Із березня вони не могли зійти на берег через карантин і відсутність транспортного сполучення. Фактично, вони залишися ізольованими та заблокованими у країні, де ведуться активні бойові дії.

Операція із визволення моряків мала кілька невдалих спроб.

«Морякам фактично треба було перетинати два кордони і, відповідно, проходити два терміни самоізоляції. Саме ці обставини створювали перешкоди для визволення. Але врешті з четвертої спроби після проведення тристоронніх консультацій нам вдалося домогтися відповідних дозволів, щоправда із зрозумілим приписом – «як виняток із правил». Для нас було важливо завершити «сирійську епопею».

І ми раді, що успішно допомогли українським морякам, бо їхнє повернення власниками судна планувалося не раніше, ніж за місяць, та ще й через Єгипет», – пояснив посол.

За останні кілька років це вже друга така евакуація. Два роки тому силами Посольства України було визволено із Сирії 10 українських моряків, які застрягли на борту арештованого судна у порту Тартус.

Окрім моряків, із Сирії не могли виїхати й звичайні сім’ї громадян України. Наприклад, серед сирійських українців – молода жінка з двома доньками, а також чоловік, який відвідував своїх онуків і затримався майже на три місяці.

Значних зусиль вимагала організація логістики. Українців із різних регіонів Сирії чекали в Дамаску, вони діставалися туди власними силами.

Потім із Дамаску відбувався трансфер сирійським автобусом до кордону з Ліваном, а далі – з кордону до аеропорту Бейрута. Фактично весь транспорт для трансферу забезпечив консул України в місті Алеппо, Сирії – Тамер Альтунсі.

Українці приземлилися у Борисполі в неділю о третій ночі. До складної справи їхнього повернення до України були залучені також консули Тетяна Бойко і Юрій Касьянов.