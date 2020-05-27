Дипломати повідомили про повернення в Україну спецрейсом із Нью-Йорка 277 громадян

В Україну 26 травня вилетів черговий комерційний спецрейс, організований для повернення громадян додому в період карантину, повідомило у фейсбуці посольство України в США.

«Ще 277 громадян повертаються додому в Україну зі США. Спеціальний комерційний літак забрав людей із Нью-Йорка. Це вже дев’ятий спецрейс, організований українською стороною в період карантину», – йдеться в повідомленні.

Раніше в МЗС України повідомили, що за сприяння дипломатів в Україну повернулися понад 230 тисяч громадян, і цей процес триває.