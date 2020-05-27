За кордоном від COVID-19 лікуються 143 українці – МЗС

Станом на вечір 26 травня за кордоном від коронавірусної хвороби COVID-19 лікуються 143 українці. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Найбільше інфікованих українців в Італії – 121, у Чехії – сім, у Росії – четверо, у Австрії – троє, у Швеції – двоє, в Ірландії, Молдові, на Мальті, у Німеччині, Таїланді та Уругваї – по одному

Загалом 78 українців, які перебувають за кордоном, вже одужали.

За даними міністерства, майже 19 тисяч українців звернулися до диппредставництв України у рамках системи «Захист».

Станом на ранок 26 травня на COVID-19 в Україні захворіли 21 584 людини, померли 644 людини, одужали – 7575.