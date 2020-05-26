За минулу добу в Україні на COVID-19 захворіли 339 людей – Степанов

Станом на ранок 26 травня на COVID-19 в Україні захворіли 21 584 людини, протягом минулої доби виявили 339 нових випадків. Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

25 травня зафіксовано 21 летальний випадок, 641 людина одужала.

Загалом від COVID-19 з початку епідемії померли 644 людини, одужали – 7575.

«Загалом захворіли 1581 дитина та 4183 медики. На амбулаторному лікуванні 14 848 пацієнтів, з них 1318 дітей та 3405 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 6736 особи, з них 263 дитини та 778 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 259 осіб, зокрема одна дитина та 22 медики», – уточнюють у Центрі громадського здоров’я.

У світі станом на 26 травня зафіксовано майже 5,5 мільйона інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 346 269 людей, одужали – понад 2,2 мільйона.