Літня спека та коронавірус збільшують ризики для здоров’я – метеоролог

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) попереджає, що спекотне літо в поєднанні з поширенням коронавірусної інфекції може становити особливі ризики для здоров’я людей.

Як зазначає AFP, рекомендовані зазвичай за умов спеки громадські простори з кондиціонованим повітрям суперечать санітарним рекомендаціям при епідемії COVID-19.

Офіційний представник ВМО Клер Нулліс на пресконференції в Женеві 26 травня заявила, що 2020 рік «буде одним із найбільш спекотних в історії метеоспостережень». За її словами, «для багатьох COVID-19 посилює санітарні ризики, пов’язані зі спекою».

Раніше, в середині травня, ВМО попередила, що влітку 2020 року на Землі можливі аномальні погодні явища – підвищена температура поверхні океану в тропічних широтах і опадів на території Південної Америки і півострова Індостан, повідомляє Міжнародне французьке радіо.