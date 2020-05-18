Іран попередив США про «відповідь» у разі затримки танкерів із нафтою для Венесуели

Іран попередив США проти здійснення, як сказано в повідомленні, «піратства» в Карибському басейні щодо п’яти іранських танкерів, які везуть нафту до Венесуели.

Ще 14 травня американський високопосадовець заявив агентству Reuters, що Сполучені Штати розглядають дії у відповідь на перевезення Іраном палива до Венесуели.

У листі до генерального секретаря ООН Антоніоу Ґутерріша 17 травня міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф попередив про намір США «направити війська в Карибське море з метою перешкоджання передачі Венесуелі палива з Ірану».

Односторонні санкції США оголошені проти нафтової промисловості Ірану та Венесуели. Вони мають на меті залишити Іран без фінансових ресурсів та вчинити тиск на економіку Венесуели.

Обидві країни перебувають під санкціями США, але фактично можуть торгувати між собою товарами за межами міжнародних фінансових каналів.

Представник Державного департаменту США з питань Венесуели Еліот Абрамс у квітні стверджував, що Венесуела платить Ірану золото за допомогу своєму проблемному енергетичному сектору.

П’ять іранських танкерів можуть перевозити нафти на суму щонайменше 45,5 мільйона доларів.

Чотири з цих суден нині перебувають в Атлантиці після проходження через Суецький канал і Середземне море, повідомляє служба відстеження суден MarineTraffic. Один із танкерів станом на 18 травня усе ще перебував у Середземномор'ї.

Раніше США звинуватили Тегеран у нападі на кілька суден у Перській затоці. Напруженість між двома країнами посилилася після того, як президент США Дональд Трамп у 2018 році заявив про вихід Вашингтона від ядерної угоди, яку Тегеран уклав зі світовими державами.