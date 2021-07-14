У США 4 іранців звинувачують в організації викрадення журналістки

Федеральна прокуратура у Нью-Йорку 13 висунула звинувачення в організації викрадення журналістки чотирьом громадянам Ірану, пов’язаним із іранською розвідкою.

Згідно зі звинуваченням, керував змовою співробітник іранської розвідки Аліреза Шаварогі Фарахані. У викраденні мали взяти участь ще троє осіб, усі вони зараз перебувають в Ірані.

В обвинувальному висновку йдеться про те, що журналістка, яка живе у вигнанні в Сполучених Штатах, стала об’єктом інтересу через публікацію критичних до Ірану матеріалів, зокрема, в газеті Washington Post. Ім’я журналістки в матеріалах справи не згадується.

Телекомпанія NBC з посиланням на власні джерела повідомляє, що йдеться про співробітницю перської служби «Голосу Америки» Масіхе Алінеджад. Вона підтвердила в інтерв’ю NBC цю інформацію.

У 2020 році в статті у Washington Post вона писала, що дізналася про підготовку її викрадення: «Це було жахливе відчуття, але я не можу сказати, що я не очікувала нічого подібного. Іранський режим вдавався до різних загроз, намагаючись змусити мене замовкнути».

В обвинувальному документі йдеться, що обвинувачені найняли приватних детективів для спостереження за журналісткою, яка останні шість років живе в Нью-Йорку. Зловмисники вивчали можливість переправлення її морем до Венесуели, уряд якої підтримує тісні відносини з Іраном.

Обвинуваченим також інкримінується порушення антиіранських санкцій, відмивання грошей, фінансове шахрайство. У разі визнання винними і взяття під арешт їм загрожує довічне ув’язнення.