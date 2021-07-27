Протести в Ірані тривають: демонстранти вийшли на вулиці в Тегерані та Караджі

Протести в Ірані поширюється на нові регіони. Увечері 26 липня учасники акцій вийшли на вулиці міста Карадж, столиці провінції Альборз, скандуючи «Смерть диктатору». Це ж гасло раніше лунало в столиці Тегерані.

На відео в соцмережах, які цитує іранська служба Радіо Свобода, протестувальники скандують ім’я шаха Рези Пахлаві, який помер 26 липня 1944 року. Пахлаві був засновником сучасної іранської держави і батьком Мухаммада Рехи Пахлаві – останнього правителя Ірану до Ісламської революції, яка скинула монархію і встановила теократичний уряд.

За даними місцевих журналістів Радіо Свобода, медичні працівники лікарні імені Хомейні в Караджі долучилися до протестів, скандуючи «Смерть диктатору» та «Досить обіцянок, на наших столах порожньо».

Протести в Караджі почалися після того, як у соцмережах поширилися дописи про те, що акції почалися в на площі Ісламської республіки в центрі Тегерану – перші ознаки того, що невдоволення сягнуло столиці.

Заступник губернатора Тегерану Гамідреза Ґударзі підтвердив, що протести мають місце, пояснивши їх «відключеннями електрики».

Демонстранти в столиці також висловлювали підтримку протестувальникам у Хузестані та інших іранських містах, де акції почалися через брак води. Водночас деякі протестувальники також скандують гасла проти консервативного уряду та верховного лідера Алі Хаменеї.

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На акціях також лунає фраза «Не Газа, ні Ліван, я віддаю життя за Іран», яке десятиліттями використовується на акціях в Ірані і спрямоване проти підтримки Тегераном угруповань за кордоном.

Щонайменше п’ятеро людей вже загинули в ході протестів. Вони поширилися на інші регіони з провінції Хузестан, де почалися 15 липня.

Протести тривають на тлі чергового спалаху захворюваності на COVID-19 в Ірані та погіршення економічної ситуації через санкції США. Тисячі працівників нафтової галузі почали страйк з вимогою покращення заробітної плати та умов праці.