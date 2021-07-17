Протистояння в Афганістані: делегації уряду й талібів зустрілися в Катарі

Представники уряду Афганістану і антиурядового ісламістського руху «Талібан» провели переговори в столиці Катару Досі, після яких обидві сторони висловили сподівання на «поступ» і «вирішення проблем шляхом діалогу».

Урядову делегацію очолював голова Верховної ради національного примирення Абдулла Абдулла, делегацію талібів – лідер руху мулла Абдул-Гані Барадар.

На церемонії відкриття переговорів Абдулла заявив, що треба зосередити зусилля на припиненні війни і досягненні політичного врегулювання, бо афганська проблема не має військового вирішення. Для досягнення миру необхідна гнучкість із обох сторін, додав він.

Барадар, зі свого боку, на цій же вступній церемонії заявив, що у внутрішньоафганських мирних переговорах, які тривають уже майже десять місяців, є деякі проблеми і немає поступу. «Але це не має нас розчаровувати», – додав він і заявив, що «Талібан» докладе зусиль до того, щоб переговори досягли «успіху» і «позитивного завершення».

При цьому ватажок талібів наголосив, що для досягнення стабільності в Афганістані треба насадити в країні «тверду, централізовану й незалежну ісламську систему».

Тим часом у самому Афганістані тривають бої між урядовими силовиками й талібами в багатьох місцях країни на тлі виведення західних військ, що почалося в травні і має завершитися до кінця серпня. За цей час, від травня, таліби значно розширили підконтрольні їм частини території країни.

Тим часом важливий прикордонний перехід на межі з Пакистаном Спін-Болдак, що його таліби захопили разом із однойменним містом 14 липня, частково поновив роботу за рішенням влади Пакистану, яка з часу захоплення 14 липня закрила його, що залишило без можливості повернутися до своїх країн тисячі людей.

Як заявили пакистанські прикордонники, рішення ухвалене з «суто гуманітарних причин», щоб дати можливість приблизно чотирьом тисячам афганців, які застрягли в Пакистані, можливість перетнути кордон і повернутися додому для зустрічі разом із родинами мусульманського свята Ід-аль-Адга.