США планують евакуювати з Афганістану місцевих, які співпрацювали з американськими військовими

Адміністрація президента США Джо Байдена планує почати евакуацію мешканців Афганістану, які допомагали американським військовим, в останній тиждень липня. Про це військові високопосадовці США повідомили агентству AP 14 липня.

За словами співрозмовників агентства, доступ на рейси в рамках операції «Притулок для союзників» отримають в першу чергу заявники на спеціальну мігрантську візу, які вже подалися на отримання права на проживання в США.

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Адміністрація наразі не розкриває деталей щодо того, коли саме вилетять ці рейси, з міркувань «безпеки операції», повідомив інший чиновник у коментарі Reuters.

За його словами, підрозділом Державного департаменту, який координуватиме евакуації, керуватиме дипломатка Трейсі Джейкобсон, також туди увійдуть представники міністерства оборони та міністерства внутрішньої безпеки.

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Заступник радника з питань національної безпеки Русс Треверс координуватиме міжвідомчий політичний процес, пов’язаний з евакуацією.

Повідомлення про евакуацію афганців-співробітників американських військ лунають у той час, коли екстремістське угруповання «Талібан» продовжує наступ, заявляючи, що захопило стратегічний пункт перетину кордону з Пакистаном 14 липня.

Виведення іноземних військ є результатом угоди, укладеної Вашингтоном з «Талібаном» у лютому 2020 року, за правління Дональда Трампа. Відповідно до угоди, бойовики повинні боротися з тероризмом на афганській землі і вступити в переговори щодо політичної мирної угоди з урядом в Кабулі.

Однак мирні переговори, що почалися у вересні в Катарі, просуваються повільно і не призвели до істотних результатів.