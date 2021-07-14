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США планують евакуювати з Афганістану місцевих, які співпрацювали з американськими військовими

Голова Вищої ради національного примирення Абдулла Абдулла (праворуч) та генерал армії США Скотт Міллер, який залишає Афганістан. Кабул, 12 липня 2021 року

Адміністрація президента США Джо Байдена планує почати евакуацію мешканців Афганістану, які допомагали американським військовим, в останній тиждень липня. Про це військові високопосадовці США повідомили агентству AP 14 липня.

За словами співрозмовників агентства, доступ на рейси в рамках операції «Притулок для союзників» отримають в першу чергу заявники на спеціальну мігрантську візу, які вже подалися на отримання права на проживання в США.

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Адміністрація наразі не розкриває деталей щодо того, коли саме вилетять ці рейси, з міркувань «безпеки операції», повідомив інший чиновник у коментарі Reuters.

За його словами, підрозділом Державного департаменту, який координуватиме евакуації, керуватиме дипломатка Трейсі Джейкобсон, також туди увійдуть представники міністерства оборони та міністерства внутрішньої безпеки.

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Заступник радника з питань національної безпеки Русс Треверс координуватиме міжвідомчий політичний процес, пов’язаний з евакуацією.

Повідомлення про евакуацію афганців-співробітників американських військ лунають у той час, коли екстремістське угруповання «Талібан» продовжує наступ, заявляючи, що захопило стратегічний пункт перетину кордону з Пакистаном 14 липня.

Виведення іноземних військ є результатом угоди, укладеної Вашингтоном з «Талібаном» у лютому 2020 року, за правління Дональда Трампа. Відповідно до угоди, бойовики повинні боротися з тероризмом на афганській землі і вступити в переговори щодо політичної мирної угоди з урядом в Кабулі.

Однак мирні переговори, що почалися у вересні в Катарі, просуваються повільно і не призвели до істотних результатів.

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