МЗС Туркменістану заперечує посилення оборони кордону з Афганістаном

Міністерство закордонних справ Туркменістану звинуватило «російські медіа» в поширенні «недоведених і очевидно упереджених повідомлень» про посилення військ на кордоні з Афганістаном.

В своєму повідомленні відомство назвало неправдивою інформацію про те, що Ашхабад відправив підсилення прикордонникам на туркмено-афганському кордоні.

«Завдяки братнім відносинам між двома сусідніми державами та їхніми народами туркмено-афганський кордон є кордоном дружби та співпраці. За даними Міністерства оборони Туркменістану, всі військові підрозділи, їхній особовий склад і військове обладнання, яке є в розпорядженні міністерства, залишаються на місці постійної дислокації та продовжують виконувати заплановані навчання у відповідності до програми», – йдеться в повідомленні.

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Дипломатичне відомство заявило про намір «підтримувати миролюбні та добросусідські відносини з братнім Афганістаном».

Раніше джерело в туркменській службі безпеки повідомило місцевій службі Радіо Свобода, що Туркменістан почав переміщувати важку зброю, гелікоптери та іншу авіацію ближче до кордону з Афганістаном та приводити в готовність резервістів у столиці. Це нібито відбувається на тлі наступу екстремістів «Талібану» на позиції міжнародно визнаного афганського уряду.