Афганістан заявив про розгортання системи ПРО в аеропорту столиці

Влада Афганістану заявила, що встановила нову систему протиповітряної оборони в аеропорту Кабула, щоб запобігти ракетним обстрілам екстремістського угруповання «Талібан», оскільки бойовики продовжують бурхливий наступ по всій країні.

У заяві від 11 липня Міністерство внутрішніх справ країни заявило, що нещодавно встановлена система ППО працює в Кабулі з 2 години ночі за місцевим часом.

«Система довела свою користь у світі для відбиття ракетних атак», – йдеться у повідомленні.

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Бойовики «Талібану» та іншого угруповання «Ісламська держава» регулярно обстрілюють урядові війська, військові бази та аеропорти з мінометів за допомогою ракет.

На тлі виходу військ США і НАТО Туреччина пообіцяла забезпечити безпеку аеропорту Кабула. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 9 липня заявив, що Туреччина та США домовились про «можливості» управління аеропортом під контролем турецьких сил.

«Талібан» захопив близько третини 423 районів Афганістану з початку виведення міжнародних військ, викликаючи побоювання ймовірного повалення міжнародно визнаного уряду в Кабулі.