Росія і «Талібан» заявляють про наступ екстремістів у Афганістані

Представники російської влади та екстремістського угруповання «Талібан» стверджують, що таліби контролюють дедалі більшу територію в Афганістані, в тому числі великі ділянки кордону, одночасно наполягаючи, що наступ «Талібану» не загрожує міжнародній безпеці.

Міністерство закордонних справ Росії 9 липня заявило, що «Талібан» контролює 85% афгано-таджицького кордону. Наразі об’єктивних підтверджень цієї заяви немає.

У відомстві додали, що Москва і очолювана Росією Організація договору про колективну безпеку «будуть рішуче діяти, аби запобігти агресії та провокаціям» у Афганістані.

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Міністерство закликало всі сторони конфлікту «виявити стриманість».

Згідно з повідомленням «Талібану», яке цитує МЗС Росії, екстремістське угруповання нібито не прагне мати повну владу в Афганістані.

Але водночас бойовики продовжують наступ і запроваджують свій суворий контроль над населенням у контрольованих районах.

Представник «Талібану» Шахабуддін Делавар 9 липня також заявив, що угруповання нібито наразі контролює 85% афганської території.

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Делавар також стверджує, що пункти перетину кордону під контролем «Талібану» працюють як зазвичай, і закликав міжнародні гуманітарні організації продовжувати свою роботу в Афганістані.

Заяви, які виглядають скоординованими, з’явилися під час візиту делегації «Талібану» до Москви і стали черговим сигналом про зацікавленість Росії в більш глибокому залученні до питань регіональної безпеки, пов’язаних із Афганістаном.

Відколи США почали виводити свої сили на початку травня, «Талібан» взяв під контроль десятки районів. Це викликало занепокоєння через долю уряду Кабула, підтримуваного Заходом, і афганських сил безпеки.

Міжнародні ж сили мають бути виведені з Афганістану до 11 вересня, до 20-ї річниці терактів у США, здійснених «Аль-Каїдою», які привели до вступу сил під командуванням США в Афганістан і усунення від влади уряду талібів.